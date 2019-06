Viral: Επική γκάφα του Ρομπέρτο στη Γουέστ Χαμ από τις πρώτες του δηλώσεις (video)

Με το αριστερό ξεκίνησε η καριέρα του Ρομπέρτο στη Γουέστ Χαμ.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού υπέγραψε στη λονδρέζικη ομάδα την Παρασκευή, όμως στις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος των «σφυριών» υπέπεσε σε ένα φοβερό λάθος, μιλώντας στα αγγλικά και φυσικά έγινε viral στους φίλους της Γουέστ Χαμ.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο twitter ο Ισπανός πορτιέρο φαίνεται καθαρά να λέει στις δηλώσεις του ότι «όλοι στο ποδόσφαιρο ξέρουν πως η ιστορία της ομάδας δεν είναι κάτι εντυπωσιακό».

Το ακόμα καλύτερο είναι πως στους υπότιτλους του βίντεο γράφουν το ακριβώς αντίθετο, ότι ο 33χρονος τερματοφύλακας είπε ότι «όλοι στο ποδόσφαιρο ξέρουν πως η ιστορία της ομάδας δεν είναι κάτι εντυπωσιακό».

Δείτε το βίντεο με τη γκάφα:

Huge fan of the man who we’ve literally just signed calling West Ham’s history “nothing impressive”, the fact that they decided to publish him saying that quote and the guy on subtitles pretending he never said that. Great start to the transfer window boys pic.twitter.com/6jeSpBDDZY

— Fake Carlton (@_CarltonCole9) May 31, 2019