ΒΙΝΤΕΟ: Είδαν το ντέρμπι Ντόρτμουντ-Σάλκε από τα αυτοκίνητα τους

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ και της Σάλκε δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των ομάδων τους, ωστόσο βρέθηκε ένας διαφορετικός τρόπος για να νιώσουν πως βρίσκονται στις εξέδρες.

Ενα ντέρμπι δεν είναι ποτέ το ίδιο όταν δεν υπάρχει κόσμος στις εξέδρες. Οι φίλαθλοι στη Γερμανία δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα κι αυτό διότι οι αγώνες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της πανδημίας.

Παρ’ όλα αυτά βρέθηκε τρόπος για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το μεγάλο ντέρμπι, Ντόρτμουντ – Σάλκε το περασμένο Σάββατο. Κι αυτός δεν ήταν άλλος από το γνωστό… «Drive-in football».

Οπαδοί τόσο της Ντόρτμουντ όσο και της Σάλκε πάρκαραν τα αμάξια τους (πάντα σε απόσταση) και περίπου 200 άτομα απόλαυσαν το μεγάλο παιχνίδι, μέσω μια γιγαντοοθόνης.

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι απόλαυσαν αυτή τη πρωτόγνωρη εμπειρία και θα ήθελαν να τη ξαναζήσουν και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

❌🏟️ stadium

❌🍺 pubs

✅🚗 drive-in cinema

The #Ruhrderby on the big screen! Would you watch football this way? pic.twitter.com/oR8NxutO9f

— DW Sports (@dw_sports) May 18, 2020