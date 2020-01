Βινς Κάρτερ: Μπασκετμπολίστας τεσσάρων δεκαετιών! (pic)

Τον περασμένο Αύγουστο ο Βινς Κάρτερ έγραψε ιστορία, όταν συμφώνησε σε μονοετή συνεργασία με τους Ατλάντα Χοκς.

Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο συμβόλαιο του έδινε τη δυνατότητα να αγωνιστεί για εικοστή δεύτερη περίοδο στο NBA και να γίνει ο μακροβιότερος καλαθοσφαιριστής στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τα μέλη του κλαμπ των είκοσι ένα σεζόν, το οποίο απαρτίζουν οι Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Γκαρνέτ, Κέβιν Γουίλις και Ρόμπερτ Πάρις.

Τα ξημερώματα, ωστόσο, ο αειθαλής άσος, ο οποίος στις 26 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 43α γενέθλιά του, έφτασε σε ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα: όταν πέρασε στο παρκέ στον αγώνα με τους Ιντιάνα Πέισερς έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA που έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες!

Ο Κάρτερ επελέγη στο νούμερο 5 του ντραφτ του 1998, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του στο NBA έχει φορέσει τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς (1998–2004), Νιού Τζέρσεϊ Νετς (2004–09), Ορλάντο Μάτζικ (2009–10), Φοίνιξ Σανς (2010–11), Ντάλας Μάβερικς (2011–14), Μέμφις Γκρίζλις (2014–17), Σακραμέντο Κινγκς (2017–18) και Ατλάντα Χοκς (2018–σήμερα).

Έχει μέσο όρο 16,9 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ στην καριέρα του, στη διάρκεια της οποίας απέκτησε παρατσούκλια όπως τα «Air Canada» και «Vinsanity». Έχει αγωνιστεί οκτώ φορές σε All-Star Game, το 2001 συμπεριλήφθηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα του NBA και το 2000 στην τρίτη καλύτερη πεντάδα, ενώ το 1999 αναδείχθηκε ρούκι της χρονιάς και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη «ρούκι» πεντάδα της σεζόν.

Επίσης, το 2000 επικράτησε στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star Game, ενώ την τροπαιοθήκη του κοσμεί και το χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Ο Κάρτερ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η τρέχουσα θα είναι και η τελευταία σεζόν στην καριέρα του στο NBA, έχει αγωνιστεί σε συνολικά 1.510 αγώνες και είναι τέταρτος στη σχετική λίστα, πίσω από τους Ρόμπερτ Πάρις (1.611), Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (1.560) και Ντιρκ Νοβίτσκι (1.522).

Όσον αφορά τα λεπτά συμμετοχής, ο Κάρτερ μετράει 45.930 λεπτά στην καριέρα του και είναι δέκατος όγδοος, την ώρα που το ρεκόρ κρατάει ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ με 57.446.

