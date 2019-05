Βasket League: Απορρίφθηκαν με 13-1 όλες οι προτάσεις του Ολυμπιακού, συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα (pic)

View this post on Instagram

Τα πλέι οφ της Betshop Basket League αρχίζουν το Σάββατο! Σάββατο (18/5): Προμηθέας-ΠΑΟΚ (17:00), ΑΕΚ-Χολαργός (19:30), Περιστέρι Βίκος Cola-Ήφαιστος (19:30) Δευτέρα (20/5): Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ολυμπιακός (19:00)