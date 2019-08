«Βασιλιάς» στo instagram το ΝΒΑ για τον Ιούλιο, πάνω από Premier League και La Liga! (pic)

Mια ξεχωριστή πρωτιά κατέχει το ΝΒΑ, αφού είναι το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα στον κόσμο στο instagram σε όλα τα αθλήματα για τον μήνα Ιούλιο.

H κορυφαία λίστα μπάσκετ του πλανήτη βρίσκεται 68.3 εκατομμύρια interactions, αφήνοντας πίσω του το αμερικανικό μπέιζμπολ που έχει 54.8.

To ισπανικό πρωτάθλημα (La Liga) το συναντάμε στα 42.2, ακολουθεί το NFL με 39.9, ενώ την πεντάδα κλείνει η Premier League έχοντας 34.9.

📲 TOP 5 most popular sports leagues in the world on #instagram during july 2019!

➡ Ranking by total interactions 💚💬 (official accounts)

1.@NBA 68,3M

2.@MLB 54,8M

3.@LaLiga 42,2M

4.@NFL 39,9M

5.@premierleague 34,9M pic.twitter.com/3sTLDxtshm

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 3, 2019