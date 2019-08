«Βασιλιάς» στα social media ο Ολυμπιακός, πήρε φωτιά τον Ιούλιο το instagram των ερυθρόλευκων (pic)

H νέα εποχή στην ενημέρωση και την επικοινωνία επιτάσσει την ανάπτυξη των social media των ομάδων, τα οποία είναι βασικά εργαλεία αλληλεπίδρασης των αθλητικών οργανισμών παγκοσμίως, με την ευρεία μάζα οπαδών.

Κάτι τέτοιο αρχίζει να γίνεται και στην Ελλάδα όπου όλο και περισσότερος κόσμος αποκτά πρόσβαση στις εν λόγω πλατφόρμες (facebook, twitter, instagram). Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που αφορούν ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο μάλιστα, ο Ολυμπιακός παίζει σπουδαία μπάλα και στο instagram.

Η λαοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα, φέρνει το επίσημο instagram των ερυθρόλευκων στην κορυφή των αντίστοιχων μετρήσεων για τα μεγάλα ελληνικά κλαμπ, σχετικά με το πλήθος των αλληλεπιδράσεων (likes, σχόλια και κοινοποιήσεις).

Όπως θα δείτε και παρακάτω, ο Ολυμπιακός για τον μήνα Ιούλιο συγκέντρωσε 2.91 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, με το δεύτερο ΠΑΟΚ που ακολουθεί (1.99 εκατ) να μάχεται με την ΑΕΚ (1.70 εκατ), την ώρα που Παναθηναϊκός (672.000) και Άρης (353.000) βρίσκονται πολύ πίσω σε απόλυτους αριθμούς.

📲🇬🇷 TOP 5 most popular greek football clubs ranked by total interactions on #instagram during july 2019 💙💬

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 3, 2019