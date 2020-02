Τζόκοβιτς: Έπαιξε τένις στους δρόμους του Βελιγραδίου με τα γειτονόπουλα

Aν αγαπάς αυτό που κάνεις κι αν έχεις μεγάλη καρδιά, τότε μπορείς να τα κάνεις όλα!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε μίνι διακοπές στην Ιταλία μετά την εντυπωσιακή του επιτυχία στο Αυστραλιανό Όπεν και επιστρέφοντας στη Σερβία για να προετοιμαστεί και να αναχωρήσει ξανά για το Ντουμπάι (24-29 Φεβρουαρίου), βρήκε χρόνο να κάνει αυτό που λατρεύει. Να παίξει τένις.

Όχι όμως στα κορτ με αντιπάλους, όπως κάνει καθημερινά στις προπονήσεις, αλλά στους δρόμους του Βελιγραδίου. Ένας απλός άνθρωπος ο Τζόκοβιτς, βγήκε λοιπόν από το σπίτι, βρήκε τους μικρούς στη γειτονιά και φίλους τους και έπαιξε μαζί τους!

Θέλει το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο

Παράλληλα ο Τζόκοβιτς ανακοίνωσε πως ο μεγάλος στόχος του μέσα στη χρονιά, πέρα από την επικράτηση στα grand slam, είναι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Σέρβος πρωταθλητής είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο το 2008 και δήλωσε πως ήρθε η ώρα για ένα ακόμη μετάλλιο!

You have to love this from @DjokerNole ❤

Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans 🙌pic.twitter.com/nf8sGooovZ

