Τζέιμς: «Θα είναι ανέκδοτο αν συνεχιστούν οι Euroleague και VTB League»

Ο Μάικς Τζέιμς συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλες αυτές τις ημέρες που η πανδημία του κορωνοϊού έχει αφαιρέσει χιλιάδες ζωές.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν από τους πρώτους αθλητές που αντέδρασαν δημόσια όταν το τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ συνεχιζόταν κι ενώ τα περισσότερα ευρωπαϊκά είχαν αναστείλει ήδη τις αγωνιστικές δραστηριότητές τους.

Εν αναμονή της αυριανής (25/3) τηλεδιάσκεψης των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague για το επέκταση της αναβολής και λίγες ώρες μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για οριστική αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, ο Μάικ Τζέιμς έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter:

«Αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά η VTB League και η Euroleague θέλουν να συνεχίσουν. Αυτό είναι ανέκδοτο».

They cancel the olympics but vtb n euroleague still gon finish. This a joke

— Mike James (@TheNatural_05) March 24, 2020