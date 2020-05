Τζέιμς: «Χαίρομαι που έβαλαν πρώτη την ασφάλειά μου»

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν από τους παίκτες που ήθελαν να μην επανεκκινήσει η αγωνιστική δράση στην Euroleague.

Η επιθυμία του, όπως και πολλών ακόμα, έγινε πράξη, αφού η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ανακοίνωσε επίσημα πως δεν θα συνεχιστεί για φέτος.

«Σπουδαίες αποφάσεις από τους ισχυρούς. Χαίρομαι που είμαι σε μία λίγκα που βάζει πρώτη την ασφάλειά μου», έγραψε στο twitter.

Great decisions by the powers that be. Happy to be in a league that puts my safety first.

— Mike James (@TheNatural_05) May 25, 2020