Τζακ Γκρίλις: Γιατί ο αρχηγός της Άστον Βίλα κερδίζει 30.000 ευρώ τη βδομάδα και παίζει με φθαρμένα παπούτσια (pics)

Μετά τις Νόριτς και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η Άστον Βίλα είναι η τρίτη ομάδα που από τη νέα σεζόν θα συμμετέχει και πάλι στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Premier League.

Ο Τζακ Γκρίλις, 23χρονος αρχηγός στους «χωριάτες», πανηγύρισε τη Δευτέρα (27/5) με την ομάδα του την άνοδο στα σαλόνια των μεγάλων μετά τη νίκη με 2-1 επί της Ντέρμπι στον τελικό των πλέι οφ της Championship.

Παρ’ όλα αυτά, ο νεαρός άσος, ο οποίος την εβδομάδα κερδίζει 30.000 ευρώ, αγωνίζεται με ένα παλιό, φθαρμένο ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια, τα οποία μοιάζουν έτοιμα να διαλυθούν, ιδίως το αριστερό, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.

Ο ίδιος πάντως φρόντισε να δώσει τη δική του εξήγηση, λέγοντας ότι «όταν επέστρεψα από τον τραυματισμό, αυτά ήταν σαν αυτό (σ.σ. δείχνει το δεξί παπούτσι). Ήταν καινούρια τότε και παίζοντας έβαλα γκολ και έδωσα ασίστ. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ήταν τα τυχερά μου και αποφάσισα να τα κρατήσω».

Jack Grealish wore his lucky boots today to help Aston Villa back into the Premier League 👟 pic.twitter.com/i90hL2HsIg

— ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2019