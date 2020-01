Τσόκκος πριν τον ΑΠΟΕΛ: «Δεν φοβηθούμε ομάδες των 5 γκολ και 2,4 ευκαιριών»

1 SHARES Share Tweet Linkedin

Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ κάνει αρχή στο 2020 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ο αγώνας είναι ορισμένος για την Κυριακή (05/01) στις 17:00.

Ο πρόεδρος των βυσσινί, Γιώργος Τσόκκος, όπως συνηθίζει πριν από κάποιους αγώνες – και όχι μόνο – με ανάρτησή του καταγράφει… τα συναισθήματά του.

Η ανάρτηση του Τσόκκου

«Ο Σίγκμουντ Φρόυντ κάποτε είχε πει “συναισθήματα που δεν εκφράστηκαν, δεν πεθαίνουν ποτέ. Ξεσπούν με άγριο τρόπο”. Ας λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Ας πάρουμε τηλέφωνο και ας μην το σηκώσει ο άλλος. Ας ζητήσουμε μία συγγνώμη”.

P.s. Φυσικά στο ποδόσφαιρο εκφραζόμαστε λίγο περισσότερο από το κανονικό.

Να μην αγχωνόμαστε, οι άλλοι θέλουν 30 γκολ κι εμείς 2 clean sheets, δεν θα φοβηθούμε ομάδες των 5 γκολ και 2,4 ευκαιριών.

Γράψε τις σκέψεις σου σε ένα κουτί, κλείστω και άνοιξέ το μετά από δέκα χρόνια.

Τότε θα δεις τι έκανες. Well, i am sure about this guy».