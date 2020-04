Τσιτσιπάς για Wimbledon: «Ένα κακό πρωταπριλιάτικο αστείο» – ΦΩΤΟ

Ως πρωταπριλιάτικο αστείο εξέλαβε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την αναβολή του φετινού Wimbledon, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου. Ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε τη θλίψη του για την εξέλιξη αυτή και κάλεσε τον κόσμο να μείνει ψυχικά υγιής.

Ο 21χρονος πρωταθλητής, άλλωστε, έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις από το All England Club, καθώς το 2018 έφτασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης του Λονδίνου και αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη του πορεία σε Grand Slam. Ως junior, το 2016, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό του Wimbledon, με παρτενέρ τον Κένεθ Ράισμα.

O Έλληνας τενίστας έγραψε ενδεικτικά στο twitter: «Πήγα στο κρεβάτι και σκεφτόμουν ότι όλα ήταν ένα κακό πρωταπριλιάτικο αστείο. Όμως ξύπνησα σήμερα και κατάλαβα ότι το Wimbledon έχει πραγματικά ακυρωθεί. Θα μου λείψει αυτό το ξεχωριστό event και ανυπομονώ για το το 2021, μείνετε σπίτι, μείνετε ψυχικά υγιείς».

I went to bed thinking this was all a bad April fools joke but I woke up today to find the Wimbledon is actually cancelled, I will miss this special event and I can’t wait to 2021, stay home, stay sane! https://t.co/euJIVcT8PL

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) April 2, 2020