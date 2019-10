Τσιτσιπάς: Έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα στη Βασιλεία (video)

Η επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στα ευρωπαϊκά τουρνουά συνδυάστηκε με επιτυχία καθώς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Βασιλείας νίκησε τον Ισπανό Αλμπερτ Ράμος Βινόγια (Νο42) με 6-3, 7-6 (6) παίρνοντας το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο.

Το Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης θα μάθει τον αντίπαλο του στην επόμενη φάση την Τετάρτη (23/10) οπότε και θα αναμετρηθούν ο Λιθουανός Ρικάρντας Μπερνάνκις (Νο 70) και ο 33χρονος Ισπανος Πάμπλο Αντουχάρ Αλμπα (Νο 60).

Ο 21χρονος Ελληνας τενίστας πήρε σχετικά άνετα το πρώτο σετ αφού προηγουμένως έκανε μπρέικ στο σερβίς του Ισπανού στο έκτο γκέιμ. Προηγήθηκε ένα χαμένο μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς έκανε το 4-2, κράτησε το σερβίς του και έκλεισε με 6-3.

Stef in the right direction 👣@StefTsitsipas overcomes Ramos-Vinolas 6-3 7-6 and reaches R2 in Basel! pic.twitter.com/u6NZ8hyMB3

— Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2019