Tσέλσι: O Πέδρο σόκαρε ακόμα και τον εαυτό του με την τρομερή του έμπνευση (video/pics)

Ναι, υπάρχει αυτό του Χάρι Κέιν. Δεν βλέπουμε συχνά τέρμα από το κέντρο στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού με μία επαφή.

Αλλά αυτό που πέτυχε ο Πέδρο στο φιλικό της Τσέλσι με τη Σάλτσμπουργκ το βλέπεις και το ξαναβλέπεις και προσπαθείς να καταλάβεις πως εμπνεύστηκε μια τέτοια προσπάθεια.

Ο Ισπανός μέσος επιχείρησε κίνηση φορ αλλά η μπάλα είχε αντίθετη πορεία με το σώμα του. Κι όμως ο Πέδρο αποφάσισε να τελειώσει την φάση με εναέριο τακουνάκι έχοντας αντίθετη φορά. Και το αποτέλεσμα ήταν μαγικό.

Οπως έγραψε και ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μετά το παιχνίδι πρόκειται για: «ένα γκολ που θα θυμάμαι για πάντα».

Pedro just scored this outrageous goal for Chelsea. Absolutely insane from the Spaniard. 👏pic.twitter.com/dco2OO0XSB

— Football HQ (@FootbaII_HQ) July 31, 2019