Τρομερή ατάκα Πιτίνο για τα κωμικοτραγικά στο ελληνικό μπάσκετ: «Παίρνω την ομάδα στη Μύκονο για προπονήσεις»! (pic)

Mπορεί να γράψει και βιβλίο για το εξάμηνο που βιώνει στην Ελλάδα και στο εγχώριο μπάσκετ ο Ρικ Πιτίνο.

Το πολιτισμικό σοκ που έχει υποστεί είναι δεδομένο και πλέον ό,τι κι αν συμβεί το αντιμετωπίζει με χιούμορ.

Τελευταίο παράδειγμα η αντίδρασή του όταν ενημερώθηκε για την απόφαση του Ολυμπιακού να μην κατέβει στα πλέι οφ της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός Hall Οf Famer «χτύπησε» στο αγαπημένο του twitter σχολιάζοντας την είδηση.

Πόσταρε μια φωτογραφία που απεικονίζει τον ίδιο στο promo της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα εισιτήρια του αγώνα με τους ερυθρόλευκους που δόθηκαν σε κυκλοφορία και έγραψε:

«Προφανώς όχι. Δεν είμαι σίγουρος τι να σκεφτώ πια. Παίρνω την ομάδα μου στη Μύκονο για προπόνηση. Ο εξαιρετικός GM μας, ο Μάνος, θα κεράσει. Σας ευχαριστώ».

Τι άλλο θα δουν τα μάτια του στην Ελλάδα…

Δείτε το ποστ του Αμερικανού τεχνικού:

Apparently not. Not sure what to think anymore. I’m taking my team to Mykonos for practice. Our great GM, Manos, is treating. Thanks pic.twitter.com/i7yogRNTdv

— Rick Pitino (@RealPitino) May 18, 2019