Τρομακτικό ατύχημα στην Formula 3 (vids)

Τα ατυχήματα δεν σταματούν στη Formula, αυτή τη φορά ο Άλεξ Περόνι ήταν ο άτυχος πρωταγωνιστής. Μια εβδομάδα μετά το θάνατο του Αντουάν Υμπέρ στο Βέλγιο και το Σπα, ο 19χρονος Αυστραλός οδηγός της Formula 3 (με την Campos Racing) κυριολεκτικά πέταξε και προσγειώθηκε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο Περόνι τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έναν σπασμένο σπόνδυλο!

Δείτε το τρομακτικό ατύχημα του Αυστραλού:

Absolutely terrifying. Driver Alex Peroni and marshals are all reported to be ok. #ItalianGP #F3

