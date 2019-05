Τρομακτικό ατύχημα για πρώην πρωταθλητής της Formula 1, τυχερός μέσα στο λάθος του (video)

Τυχερός στάθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο στο ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών του Indianapolis 500.

Ο Ισπανός πιλότος δοκίμασε το IndyCar μονοθέσιο της McLaren-Chevrolet αλλά στο νότιο οβάλ έχασε πλήρως τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει στο τοίχωμα της πίστα.

Συγκρούστηκε με ταχύτητα 360,5 χιλιομέτρων, αλλά ευτυχώς δεν βρέθηκε άλλος οδηγός στην πίστα. Το μονοθέσιο διέσχισε την πίστα κατά πλάτος και προσέκρουσε άλλες δύο φορές σε πλαϊνό τοίχωμα.

Ο 38χρονος οδηγός βγήκε σώος από το όχημα, αλλά υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, όπου ευτυχώς ήταν «καθαρές».

«Ήταν ένα λάθος που έκανα στη στροφή. Ευτυχώς συνέβη σήμερα και όχι στον αγώνα. Λυπάμαι για την ομάδα, θα επιστρέψω πιο δυνατός αύριο», δήλωσε ο Αλόνσο για το συμβάν.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το τρομακτικό ατύχημα:

This was a scary moment for @alo_oficial during #Indy500 practice 👀😳 pic.twitter.com/B7tkrUBvv9

— NTT IndyCar Series (@IndyCar) May 15, 2019