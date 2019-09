Τρελάθηκε δημοσιογράφος με την ατμόσφαιρα στο «Καραϊσκάκης» (pic)

Βρετανός δημοσιογράφος της «Evening Standard» που βρέθηκε απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έπαθε πλάκα με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γράφοντας μεταξύ άλλων στο live του πως δυσκολεύεται να μιλήσει με το διπλανό του!

Ο κόσμος των Πειραιωτών περίμενε πως και πως την επιστροφή της ομάδας του στο Champions League και όπως ήταν λογικό στήριξε δυναμικά τις προσπάθειες της ομάδας του.

Αυτό του αναγνώρισε και ο Νταν Κίλπατρικ, ο οποίος βρίσκεται στο Φάληρο για να καλύψει την αναμέτρηση, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Απίστευτος θόρυβος από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο πέταλο. Δυσκολεύομαι να μιλήσω με το διπλανό μου».

Δείτε το χαρακτηριστικό tweet του:

Incredible noise from the Olympiacos fans behind the goal. Struggling to have a conversation with the person next to me.

— Dan Kilpatrick (@Dan_KP) September 18, 2019