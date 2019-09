Τρέλανε τους Ολλανδούς: «Είναι ο Μήτρογλου ή ο Ζιντάν;» (video)

Μια πολύ ωραία ντρίμπλα του Κώστα Μήτρογλου στην αναμέτρηση της Αϊντχόφεν με τη Φίτεσε για το ολλανδικό πρωτάθλημα τρέλανε τους ανθρώπους της PSV.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής στράικερ έκανε μια ντρίμπλα «ρουλέτα», σήμα κατατεθέν του Ζινεντίν Ζιντάν, με τους ανθρώπους της ομάδας του να ανεβάζουν το συγκεκριμένη φάση σε βίντεο στο twitter και να αναρωτιούνται στη λεζάντα του: «Δεν είμαστε βέβαιοι, αν είναι ο Ζιντάν, ή ο Κώστας Μήτρογλου».

Δείτε την εντυπωσιακή ενέργεια του Κώστα Μήτρογλου:

Not sure if Zidane or @kmitroglou? 👀#PSVVIT pic.twitter.com/gmbJvUPESZ

