Τραυματισμός-σοκ στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League (pic)

Από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μέισον Μάουντ επισκιάστηκε το παιχνίδι της Τσέλσι με τη Βαλένθια, για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, το «Στάμφορντ Μπριτζ» «πάγωσε» μόλις στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς από το σκληρό μαρκάρισμα του Κοκελίν ο νεαρός άσος των Λονδρέζων έπεσε στο χορτάρι, όπου σφάδαζε στους πόνους, πριν αντικατασταθεί τελικά από τον Λάμπαρντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοκελίν γι’αυτό του το μαρκάρισμα δέχτηκε την κίτρινη κάρτα.

Having struggled since Coquelin’s awful challenge, Mason Mount’s evening has come to an end.

The young Blue makes way for Pedro.

🔵 0-0 ⚪️ [15′] #CHEVCF pic.twitter.com/KGzn8stvRs

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2019