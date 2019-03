Τουρκία: Ισόβιος αποκλεισμός στον ποδοσφαιριστή που επιτέθηκε με ξυράφι σε αντιπάλους του

Με ισόβιο αποκλεισμό τιμώρησε η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τον Μανσούρ Τσαλάρ, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται με ξυράφι σε ποδοσφαιριστές αντίπαλης ομάδας, σε παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο (2/3).

Ο 33χρονος κουρδικής καταγωγής ποδοσφαιριστής της Αμεντσπόρ εμφανίζεται να επιτίθεται εναντίον ποδοσφαιριστών της Σακάριασπορ, οι οποίοι μετά το ματς φάνηκε να έχουν χαρακιές στο σώμα και στο πρόσωπο.

Η ομοσπονδία αποφάσισε να τιμωρήσει τον Τσαλάρ με αποκλεισμό τεσσάρων ετών και πρόστιμο 25.000 λιρών.

Με βάση τον κανονισμό που ισχύει στη γειτονική χώρα, οποιαδήποτε τιμωρία άνω των τριών ετών μετατρέπεται αυτόματα σε ισόβιο αποκλεισμό, όπερ σημαίνει ότι ο 33χρονος ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία.

#Amedspor‘s Mansur Çalar accused of attacking #Sakaryaspor players with sharp object throughout Turkish third tier clash as victims show off scars. Çalar take a swipe at Ferhat Yazgan as he walked behind him before the kick-off & going for his throat later on in the game [@TV264] pic.twitter.com/BkqoAJXY70

— Turkish Super Lig (@FootyTurkish) March 4, 2019