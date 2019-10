Τότεναμ: Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο Γιορίς, εκτός μέχρι το 2020

Εκτός για το υπόλοιπο 2019 θα μείνει ο Ουγκό Γιορίς, που γλίτωσε τα χειρότερα και επιστρέφει στη δράση το 2020.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας είχε μια τρομακτικά άσχημη εμπειρία στο σαββατιάτικο παιχνίδι της Τότεναμ με την Μπράιτον, όταν έπεσε πάρα πολύ άτσαλα στο γρασίδι και έβγαλε τον αγκώνα του.

Το μυαλό όλων βλέποντας το χέρι του Γιορίς πήγε στο χειρότερο, ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση ο έμπειρος πορτέρο θα επιστρέψει στις αρχές του νέου έτους χωρίς να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως ανακοινώθηκε από τους «σπερς»: «Αν και δεν θα χρειαστεί επέμβαση, ο αρχηγός μας υπέστη ζημιά σε συνδέσμους. Δεν αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις πριν το τέλος του 2019. Θα περάσει μία περίοδο ξεκούρασης και αποκατάστασης».

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019