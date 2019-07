Τόκιο 2020: ΚΟΕ και Carbo One Ltd, βαδίζουν μαζί στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pic)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εταιρεία Carbo One Limited θα βαδίσουν μαζί στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκυο 2020» που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο καλοκαίρι στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Οι δύο εταίροι, υπέγραψαν στις 20 Ιουνίου, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό, τη συμφωνία με την οποία η ΚΟΕ εντάσσει την Carbo One Ltd στο χορηγικό της πρόγραμμα, στην κατηγορία του χορηγού «Μέγας Χορηγός».

Η συμφωνία από τη μια πλευρά θα συμβάλει μέσω της οικονομικής ενίσχυσης στην εκπλήρωση των στόχων της ΚΟΕ, και από την άλλη επιβεβαιώνει την πολιτική της Carbo One στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης που προωθεί, για έμπρακτη προσφορά στην κοινωνία και τον αθλητισμό της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, με την υπογραφή της συμφωνίας, η Carbo One με επιπρόσθετη ξεχωριστή χορηγία, εντάχθηκε και στο Πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο 2020», μέσα από το οποίο επέλεξε να στηρίξει ολόκληρη την ομάδα της Γυμναστικής.

Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης διαβεβαίωσε τους ανθρώπους της Carbo One ότι η συνεργασία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ολυμπιακή οικογένεια που θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Έχουμε έναν νέο πολύτιμο συνεργάτη και σημαντικό μας στήριγμα. Η ΚΟΕ λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των αξιών που διέπουν τον Ολυμπισμό και κυρίως την αξία του Σεβασμού. Η συμφωνία μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας».

Από την πλευρά της η Διευθύντρια της Carbo One Ltd Κατερίνα Χρίστου σημείωσε τα ακόλουθα: «Η Carbo One είναι μια εταιρεία που υποστηρίζει ενεργά εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μας δίνεται η ευκαιρία να στηρίξουμε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στην προσπάθεια που κάνει για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στο κορυφαίο ανά τετραετία αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Με την στήριξη αυτή ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην προετοιμασία και τις επιτυχίες των αθλητών μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν από την πλευρά της Carbo One Ltd o Επικεφαλής Εμπορικός Αξιωματούχος Μαξίμ Τολστίκοφ και από την ΚΟΕ η Γενική Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου, και οι Λειτουργοί Σταύρος Μιχαηλίδης και Άντρη Σιάλου. Παρόντες επίσης ήταν και οι αθλητές της Γυμναστικής, Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου Τομ Νικολάου και Βικτώρια Σκιττίδη.