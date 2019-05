Το Βατικανό έφτιαξε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου και ετοιμάζεται για το πρώτο ιστορικό παιχνίδι (pic)

Η 26η Μαΐου θα είναι ιστορική για το Βατικανό, καθώς θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο η γυναικεία ομάδα του κρατιδίου, με αντίπαλο τη Ρόμα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γυναικών της Serie A.

Όσον αφορά στις παίκτριες, πρόκειται ως επί το πλείστον για εργαζόμενες στο Βατικανό, αλλά και γυναίκες και κόρες εργαζομένων, όπως αναφέρει ο «Guardian».

Oι περισσότερες εξ αυτών είναι ερασιτέχνες, αν και τρεις εξ αυτών έχουν παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά, όπως η Καμερουνέζα Εζέν Τσουγκουέ. Προπονητής της ομάδας είναι η Σούζαν Βολπίνι, γραμματέας του Συνδέσμου Γυναικών στο Βατικανό.

Ο Ντανίλο Τζενάρο, εκπρόσωπος Αθλητισμού του Βατικανού, είπε ότι «ο Πάπας Φραγκίσκος έχει δώσει μεγάλη παρόρμηση στις γυναίκες του Βατικανού και η πρωτοβουλία αυτή είναι επέκταση της. Έχουμε ανδρική ομάδα εδώ και σαράντα οχτώ χρόνια, οπότε ήταν δίκαιο να δώσουμε και στις εργαζόμενες γυναίκες το δικαίωμα να έχουν ομάδα».

