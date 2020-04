Το συγκινητικό μήνυμα του Κλοπ για την τραγωδία του Χίλσμπορο – ΒΙΝΤΕΟ

31 χρόνια συμπληρώθηκαν από την τραγωδία του Χίλσμπορο και ο τεχνικός της Λίβερπουλ έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους οπαδούς των «Reds».

«Σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον σύλλογο μας. Κανονικά το πλάνο ήταν να είμαστε όλοι μαζί στο Ανφιλντ αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να διασφαλίσουμε είναι ότι βρισκόμαστε στις σκέψεις του άλλου. Και πιστέψτε με, είστε στις σκέψεις μας. Σας έχουμε στο μυαλό μας, προσευχόμαστε για εσάς αλλά πιο πολύ σας αγαπάμε. You’ll never walk alone», ήταν το σχετικό μήνυμα του Γερμανού κόουτς σε όλες τις οικογένειες και τους υποστηρικτές της Λίβερπουλ, για την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 15, 2020