Το σποτάκι των Άγγλων κατά της βίας με αφορμή το Nations League: «Μην είσαι αυτός ο ηλίθιος» (video)

Με αφορμή τη συμμετοχή της εθνικής Αγγλίας στο επερχόμενο φάιναλ φορ του Nations League, η Ομοσπονδία δημιούργησε μια καμπάνια κατά της βίας με την κυκλοφορία ενός βίντεο που τιτλοφορείται «Μη γίνεις αυτός ο ηλίθιος».

Το σενάριο θέλει έναν οπαδό να βλέπει στο κινητό τον εαυτό του στα social media να γίνεται ρεζίλι λόγω αντικοινωνικής συμπεριφοράς και να ντρέπεται για αυτό που βλέπει, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «Κανονικά δεν θα έκανες έτσι. Τι διαφορετικό λοιπόν έχει το ποδόσφαιρο;».

Το βίντεο καταλήγει με ένα μήνυμα του τεχνικού της ομάδας Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, ο οποίος αναφέρει: «είσαι μέλος της ομάδας μας, κάνε τη χώρα μας περήφανη».

Δείτε το βίντεο:

You wouldn’t normally do this. So what makes football different? pic.twitter.com/VmkJXj50eU

— The FA (@FA) May 30, 2019