Το Spanoul1s του Ολυμπιακού στον ρέκορντμαν της Euroleague

Mε συμπληρωμένα τα τριάντα επτά του χρόνια ο Βασίλης Σπανούλης δεν συνεχίζει απλά να πρωταγωνιστεί στα παρκέ της Euroleague αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς για την κορυφαία διοργάνωση με τα επιτεύγματα του.

Έτσι, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον τίμησε, πριν το τζάμπολ της αποψινής μάχης με την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, για το νέο του μεγάλο ρεκόρ, την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι διοικητικοί ηγέτες των ερυθρόλευκων, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βράβευσαν τον αρχηγό του Ολυμπιακού, προσφέροντας του ένα τρόπαιο ειδικά σχεδιασμένο για το ρεκόρ του και έναν πίνακα με τον ίδιο και τα τρόπαιά του!

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη που δεν σταματάει να καταρρίπτει ρεκόρ και να γράφει το όνομα του στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

The All-time leading points scorer in EuroLeague history poses with his award…

Vassilis Spanoulis the floor is yours! 🙌#GameON pic.twitter.com/SZ5pWW3X07

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2020