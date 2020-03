Το πλάνο της UEFA για ολοκλήρωση της σεζόν μέχρι τις 30 Ιουνίου

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση για μετάθεση του Euro για το καλοκαίρι του 2021, η UEFA έρχεται με νέες αποκαλύψεις σχετικά με το μέλλον της τρέχουσας σεζόν.

Την ανακοίνωση υπογράφει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αλλά και όλες οι αρμόδιες επιτροπές και το κυριότερο που βγαίνει προς τα έξω είναι πως στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση όλων των διοργανώσεων της Γηραιάς Ηπείρου μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν και εφόσον αυτό καταστεί εφικτό από τις εξελίξεις που πρόκειται να ακολουθήσουν στο μέτωπο του κορωνοϊού.

Εξετάζεται το σενάριο να πραγματοποιούνται οι αγώνες μεσοβδόμαδα για να λαμβάνουν χώρα Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες που αφορούν τις διοργανώσεις του Champions League αλλά και του Europa League. Σε αυτή την περίπτωση, εξυπακούεται πως θα μετατεθούν τα καλοκαιρινά προκριματικά των εν λόγω διοργανώσεων για την επόμενη σεζόν.

Τη δημιουργία του προγράμματος για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της σεζόν μέχρι τις 30 Ιουνίου αναλαμβάνει επιτροπή στελεχωμένη από ανθρώπους της UEFA, η οποία θα συνεργαστεί με εκπροσώπους όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Μια δεύτερη επιτροπή, επίσης απαρτιζόμενη από ανθρώπους της UEFA, έχει αναλάβει τη λήψη μέτρων για να μετριάσει όσο αυτό είναι εφικτό τις οικονομικές ζημιές που υπέστησαν σύλλογοι και ομοσπονδίες από τη διακοπή.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για όλα τα ματς που ήταν προγραμματισμένα μέσα στο επόμενο δίμηνο ενώ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2021, με ημερομηνία εκκίνησης την 11η Ιουνίου και διεξαγωγή του τελικού στις 11 Ιουλίου.

