Το τρελό όνειρο των κοντορεβιθούληδων της Μαδαγασκάρης συνεχίζεται στο Copa Africa (video/pics)

Στα όνειρα δεν υπάρχουν φραγμοί. Στη Μαδαγασκάρη, έχουν ακόμα έναν λόγο να ονειρεύονται και να είναι περήφανοι για την εθνική ομάδα όνειρο, που έχει κάνει θραύση στο Copa Africa.

Οι απίθανοι «κοντορεβιθούληδες», έριξαν στο καναβάτσο και το Κονγκό – με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι – και πλέον βρίσκονται στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Με τον τρόπο που προχωρούν μάλιστα, δείχνουν πως δεν υπάρχουν όρια και είναι έτοιμοι για όλα.

Για να φτάσουν στο νέο «θαύμα», οι «μικροί κοντορεβιθούληδες» – όπως του αποκάλεσε ο προπονητής τους, Νικολά Ντιπουά – χρειάστηκε να γραφτεί ακόμα μια απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #MADCOD pic.twitter.com/NxWXsFnFen

Στη χώρα υπήρξε γενικός ξεσηκωμός και είναι ενδεικτικό, ότι ο Πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραχοελίνα, ναύλωσε πτήση για 480 άτομα, προκειμένου να βρεθούν στο γήπεδο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με απίστευτο γκολ του Ιμπαχίμ Αμάντα, που με φοβερό σουτ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ στο ένατο λεπτό. Το Κονγκό απάντησε γρήγορα με δράστη τον Μπακαμπού δώδεκα λεπτά αργότερα.

Η Μαδαγασκάρη πίστεψε πως έφτασε στο όνειρο όταν ο Αντριατσιμά σκόραρε στο 77ο λεπτό, αλλά στο φινάλε ο Μπεμπά οδήγησε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Μαδαγασκάρη αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη παίρνοντας το εισιτήριο πρόκρισης.

A big round of applause to the history creators 👏🎖️

In a nerve-wrecking win #ALEFABAREA qualifies to the quarter-finals for the first time ever..How about that?!🤩🔥

Full album👇https://t.co/kdXvLyQymj#MADCOD #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/8LCSfneqHn

