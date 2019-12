To νέο επίτευγμα του Μέσι που ξεπέρασε τον Ρονάλντο στη La Liga!

Για δέκατη τέταρτη σεζόν στην Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι ξεπερνάει τα δέκα τέρματα σε μια σεζόν (μετράει ήδη δώδεκα). Αλίμονο αν δεν τα κατάφερνε ένας ποδοσφαιριστής με το χάρισμα του Αργεντινού και την άριστη επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Λιονέλ Μέσι οργίασε απέναντι στη Μαγιόρκα, σημείωσε χατ τρικ και συνέβαλε τα μέγιστα στο εμφατικό 5-2 της Μπαρτσελόνα, που την κρατάει στην κορυφή της La Liga μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το χθεσινοβραδινό επίτευγμα του Αργεντινού αστέρα ήταν μοναδικό, αφού στην άτυπη μονομαχία του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα χατ τρικ τον ξεπέρασε. Βέβαια, υπάρχει η διαφορά ότι ο Αργεντινός παίζει αρκετά περισσότερα χρόνια στην Ισπανία από τον Πορτογάλο.

Οι δυο τους μετρούσαν από τριάντα τέσσερα χατ τρικ στην Primera Division, με τον Μέσι να έχει πλέον ένα περισσότερο από το μεγάλο αντίπαλό του (συνολικά στην καριέρα του έχει 53). Ο κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και συνεχίζει να οργιάζει.

4️⃣ milestones in one night! (Greatness, even by Leo #Messi standards!)https://t.co/Hg2fFczo18

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2019