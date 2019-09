Το μήνυμα του Σον στον Ολυμπιακό και το καρμπόν τέρμα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας! (video)

Λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, ο, Χέουνγκ-Μιν Σον, υπογράμμισε τη μεγάλη δύναμη της Tότεναμ.

Έχοντας ανοίξει λογαριασμό στη φετινή Premier League ενάντια στην Κρίσταλ Πάλας, με το οποίο τον καθιστά τον κορυφαίο Ασιάτη σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός που χθες σκόραρε δύο φορές απέναντι στη ίδια ομάδα, δηλώνει αισιόδοξος .

Μάλιστα, το πρώτο από τα δύο τέρματα του Σον, θύμισε τρομερά εκείνο που είχε πετύχει στο ίδιο ακριβώς παιχνίδι πέρυσι, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, με το ίδιο ακριβώς κόψιμο εσωτερικά προς την περιοχή και το ίδιο χαμηλό αριστερό σουτ στην αντίθετη γωνία.

«Αυτή η εμφάνιση είναι μια υπενθύμιση πόσο ισχυροί είμαστε», δήλωσε. «Οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν πόσο ισχυροί είμαστε και πώς πρέπει να παίξουμε. Και εγώ επίσης. Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά πράγματα.

Ελπίζω ότι μπορούμε πάντα να παίζουμε έτσι και τότε αυτή η σεζόν θα είναι πραγματικά θετική. Δεν έχει σημασία ποιος σκόραρε, ποιος έπαιξε καλά, ποιος δεν έπαιξε καλά, όλοι είμαστε χαρούμενοι που κερδίζουμε το παιχνίδι. Ήταν μια εξαιρετική απόδοση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🤔 Have we seen that before Sonny?

#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/UGEUTILg4T

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 14, 2019