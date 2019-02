Το μήνυμα του Μουρίνιο που εξέπληξε τον Βενγκέρ (pic)

Ο Αρσέν Βενγκέρ τιμήθηκε με το βραβείο καριέρας, «Lifetime Achievement» (επίτευγμα ζωής), στην τελετή των «Laureus Awards».

Όμως ο Αλσατός προπονητής, δοκίμασε μεγάλη έκπληξη, με τα λόγια που είπε για εκείνον ο Ζοσέ Μουρίνιο, στη διάρκεια του αφιερώματος, αφού είναι γνωστά τα μεταξύ τους επεισόδια έντασης στην Αγγλία.

«Είχαμε κάποια επεισόδια στην διαδρομή. Αλλά μπορώ μόνο να μιλήσω για τον εαυτό μου. Πραγματικά μου άρεσε ο ανταγωνισμός μεταξύ μας. Ωστόσο, ο σεβασμός ήταν πάντα παρών», δήλωσε ο Πορτογάλος, σε ένα τηλεοπτικό μήνυμα που μεταδόθηκε στο γκαλά που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό.

Ο Βενγκέρ αφιέρωσε 22 χρόνια από την καριέρα του στην Άρσεναλ, όπου ήταν μεταξύ 1996 και 2018. Το 2003/2004, οδήγησε τους «Gunners» στην αήττητη πορεία για τον τίτλο.

«Έγραψε ιστορία σε αυτό το σύλλογο. Το ψευδώνυμο το λέει όλα: «αδιαμφισβήτητος». Είχε μια φιλοσοφία, ήταν η σχεδόν τέλεια ομάδα. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου», είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

Λέξεις που εξέπληξαν φυσικά τον Βενγκέρ, που δήλωσε με τη σειρά του: «Ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί είχαμε δυνατούς αγώνες. Αλλά ο χρόνος χαλαρώνει».

“We respect each other and honestly, the award is very, very much deserved.”

Jose Mourinho pays tribute to Arsene Wenger on his #Laureus19 Lifetime Achievement Award. pic.twitter.com/BZ6MObVXqy

