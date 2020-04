Το μήνυμα του Κλοπ για τη «μαύρη» επέτειο του Χίλσμπορο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, την αγάπη και τις προσευχές του προς τους φίλους της Λίβερπουλ, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ενός χρόνων από την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Ήταν 15 Απριλίου του 1989, όταν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας (FA Cup) ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Λίβερπουλ, ενανήντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο γήπεδο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, σήμερα θα γινόταν το ετήσιο μνημόσυνο στο «Άνφιλντ», ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Η σημερινή μέρα είναι η πιο σημαντική στην ιστορία του συλλόγου μας. Το πλάνο ήταν να βρισκόμασταν όλοι μαζί σήμερα, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό», αναφέρει το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Γερμανού τεχνικού.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω με σιγουριά, είναι πως είστε όλοι στο μυαλό μας, στη σκέψη μας. Σας αναφέρουμε στις προσευχές μας και σας έχουμε στην καρδιά μας. You ‘ll never walk alone», πρόσθεσε.

Ανάλογο βίντεο με μήνυμα του αρχηγού των «ρεντς», Τζόρνταν Χέντερσον, επίσης ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 15, 2020