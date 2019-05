Το μεγάλο δίλημμα του Χένριχ Μχιταριάν: Το Αζερμπαϊτζάν εγγυάται την ασφάλεια του Αρμένιου ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ! (pic)

Το Αζερμπαϊτζάν εγγυάται την ασφάλεια του Χένριχ Μχιταριάν, ο οποίος είναι σε θέση να ταξιδέψει στο Μπακού με την αποστολή της Άρσεναλ και να αγωνιστεί στον τελικό του Europa League, εναντίον της Τσέλσι.

Αυτό δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Λεϊλά Αμπντουλάγεβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, λίγη ώρα αφότου ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Αρμένιος μέσος δεν θα εμφανιστεί στον τελικό, καθώς υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά του.

Η ασφάλεια του Αρμένιου μεσοεπιθετικού αποτελούσε θέμα, εξαιτίας της διαμάχης ανάμεσα στη χώρα του και το Αζερμπαϊτζάν.

“We’re very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea.”

Full statement 👇

— Arsenal FC (@Arsenal) May 21, 2019