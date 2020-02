Το γράμμα 7χρονου που συγκίνησε τον Ράσφορντ – «Τα κωφάλαλα παιδιά θα γράψουν ποιήματα»

Το πιο χαριτωμένο και όμορφο μήνυμα έλαβε ο Μάρκους Ράσφορντ στα χέρια του και δεν μπορούσε παρά να ανταποδώσει. Ένας επτάχρονος πιτσιρικάς, μαθητής σχολείου για παιδιά με δυσκολίες στην ακοή και την όραση, έστειλε γράμμα στον φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζητώντας του να γίνει κριτής στον ετήσιο διαγωνισμό ποίησης και μάλιστα να βραβεύσει και τους νικητές.

Το κάλεσμα περιλάμβανε επίσης και ένα σκίτσο, που δείχνει τον Ράσφορντ να σκοράρει στο «Γ» της εστίας, με τον μικρό φίλο να δηλώνει θαυμαστής των φάουλ του διεθνούς επιθετικού!

Μετά από τέτοια έκκληση, ο Ράσφορντ δεν μπορούσε παρά να… σκλαβωθεί και όπως δήλωσε μέσω twitter, να αποδεχθεί φυσικά την πρόταση του επτάχρονου Σεριάρ.

«Μα πώς μπορώ να πω όχι σε αυτόν τον Σεριάρ, θα ήταν τρελό. Υπολόγισε με», ήταν η απάντηση του Ράσφορντ.

Μάλιστα, δεν άφησε καν να πλησιάσει η προθεσμία που του έθεσε ο μικρός στην επιστολή, μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.

«Κύριε Μάρκους Ράσφορντ,

Θα γίνετε ο κριτής μας στον διαγωνισμό ποίησης για την παγκόσμια μέρα βιβλίου;

Τα κωφάλαλα παιδιά στο Μάντσεστερ θα γράψουν ποιήματα.

Σας παρακαλώ, μπορείτε να διαλέξετε τους νικητές και να δώσετε τα βραβεία;

Παρακαλώ, ενημερώστε μας αν μπορείτε μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.

Μου αρέσουν τα φάουλ σου.

Από τον Σέριαρ

7 χρονών, Μάντσεστερ», γράφει αναλυτικά το γλυκύτατο μήνυμα.

I mean how can I say no to this Sheryar, that’s some swerve ⚽️

Count me in 👍🏾 pic.twitter.com/oPAbQqpt3u

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 4, 2020