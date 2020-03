Το ESPN ψήφισε MVP τον Αντετοκούνμπο

Δράση στο ΝΒΑ δεν υπάρχει δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοϊού και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το ESPN ωστόσο εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική απραξία και το “λουκέτο” στη Λίγκα για να ασχοληθεί με ένα αγαπημένο θέμα της… εξέδρας, μαζί και των αναγνωστών του.

Συγκεκριμένα, το κορυφαίο αθλητικό αμερικανικό Μέσο ζήτησε από 70 δημοσιογράφους του να ψηφίσουν τον άτυπο MVP της σεζόν -μέχρι στιγμής- με τους 60 εξ αυτών να επιλέγουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο περσινός MVP αναδείχτηκε πρώτος με 670 πόντους, αφήνοντας δεύτερο τον Λεμπρόν Τζέιμς (514) και τρίτο τον Τζέιμς Χάρντεν με 220 πόντους.

Σύμφωνα με το ESPN, λοιπόν, ξανά MVP ο Greek Freak, έστω και άτυπα, σε μία σεζόν που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Is @Giannis_An34 the NBA MVP?

60 of the 70 media members we polled gave him their first-place votes 😤 https://t.co/foSvbKvpvJ pic.twitter.com/mwA6hrlG8K

— ESPN (@espn) March 23, 2020