Το επιθετικό ρεσιτάλ του Τζενεπό τέρμα του μήνα στην Πρέμιερ (vid)

Το γκολ του Μουσά Τζενεπό της Σαουθάμπτον αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ του Σεπτεμβρίου στην Premier League.

Στις 14 Σεπτεμβρίου η Σαουθάμπτον επικράτησε 1-0 της Σέφιλντ με ένα τρομερό γκολ του Μουσά Τζενεπό. Ο διεθνής από το Μάλι πέρασε όλη την άμυνα της Σέφιλντ με υπέροχη τεχνική και με ένα άριστο τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Αυτό το γκολ έμελλε να αναδειχθεί και το καλύτερο για τον μήνα Σεπτέμβρη στη Premier League.

Those skills 🤤

That finish 😍@MoussaDjenepo2 is your @budfootball September Goal of the Month winner!#PLAwards pic.twitter.com/hnzW9DKiqB

— Premier League (@premierleague) October 11, 2019