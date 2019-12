Το δίλημμα του Τζέραρντ για το ποια ομάδα μισεί περισσότερο

Στίβεν Τζέραρντ και Πίτερ Κράουτς είχαν πολύ καλή συνεργασία στο διάστημα που έπαιξαν μαζί στη Λίβερπουλ και φαίνεται πως αυτή την εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, τη διατηρούν.

Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κανείς μέσα από μία συνέντευξη που έδωσε ο άλλοτε κάπτεν της Λίβερπουλ και νυν τεχνικός της Ρέιντζερς, με τον Κράουτς να παίζει το ρόλο του ανακριτή και να εισπράττει άκρως ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Στο ερώτημα Μέσι η Ρονάλντο για το ποιος εκ των δύο είναι καλύτερος, ο Τζέραρντ απάντησε αστραπιαία Μέσι δίχως δεύτερη κουβέντα, ενώ όταν ο Κράουτς του ζήτησε να διαλέξει ποια εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Έβερτον απολάμβανε περισσότερο να νικάει όταν ήταν παίκτης των κόκκινων (είχε 10 νίκες κόντρα στην Γιουνάιτεντ και 16 απέναντι στην Έβερτον), βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

«Είναι σαν να με ρωτάς, ποια Καρντάσιαν είναι αυτή», ήταν η πρώτη σπαρταριστή ατάκα που βγήκε από τα χείλη του Τζέραρντ, για να προσθέσει: «Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου ζητάς. Δεν μπορώ να το κάνω».

«Τότε να πούμε ότι τις μισείς και τις δύο;», ήταν η ερώτηση-ασίστ από τον Κράουτς για να εκμαιεύσει κάποια απάντηση του Τζέραρντ, που ήταν τελικά η εξής: «Ας το πούμε έτσι, τις μισώ και τις δύο».

Messi or Ronaldo?

Everton or Man Utd?

Steven Gerrard answered these tough @PeterCrouch questions very well 🤣#BOTN pic.twitter.com/jwlVukTg3z

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 30, 2019