«Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουν Σλούκας και Φενέρμπαχτσε»

Φτάνει η… ώρα μηδέν για τον Κώστα Σλούκα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, οι δύο πλευρές θα μιλήσουν την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα (1/6), αναφορικά με το μέλλον της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, η πρόθεση του Έλληνα γκαρντ είναι ξεκάθαρη και την είχε γνωστοποιήσει εδώ και αρκετές ημέρες, πως η παραμονή του στην τουρκική ομάδα, θα εξαρτηθεί με εκείνη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της.

Kostas Sloukas will meet the management of Fenerbahce on Monday, Im told

— 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) May 25, 2020