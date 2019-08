Τιμούρ: Περσόνα non-μπάζα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Θυμάστε το Ανορθωσιάτικο πανό που κατέκλυζε τους αγωνιστικούς χώρους της πατρίδας μας πριν από περίπου μία δεκαετία και κάτι; «You are Timur… say whatever you like» (Είσαι ο Τιμούρ… πες ότι θες) Οι φίλοι της «Κυρίας» που είχαν την έμπνευση να το αναρτήσουν δεν είχαν ούτε μαντικές ικανότητες, ούτε το έπρατταν με σκοπό να κολακέψουν τον Γεωργιανό τεχνικό. Πρόκειται για μία τεράστια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία και προσωπικότητα, που η άμεση ενασχόληση του με τα δρώμενα του αθλητισμού μας, αποτελεί τιμή. Πολλοί είναι αυτοί που τον θεωρούν γραφικό, ενδεχομένως να τους ενοχλεί κιόλας η αφοπλιστική του ειλικρίνεια, όμως περσόνες σαν τον Τιμούρ Κετσπάγια είναι δυσεύρετες στο ντόπιο ποδοσφαιρικό μας περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ακατάσχετη ανειλικρίνεια και ενίοτε από στιγμές υποκρισίας. Δεν είναι βαρύγδουπα αυτά τα λόγια. Είναι η ανάγκη ενός καίριου κομματιού της κυπριακής κοινωνίας (αθλητισμός = πολιτισμός) από ανθρώπους που λένε τα κακώς έχοντα με τα όνομα τους. Τα μπάζα-μπάζα, αυτούς που πλουτίζουν από τον αθλητισμό – έχοντας μηδενικό ενδιαφέρον γι’ αυτόν και τη γενικότερη του πρόοδο και ανάπτυξη στον τόπο μας, επίσης με το όνομά τους.

Είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικό, οι ιθύνοντες που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας την ανέγερση γηπέδου στη ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη στην Κύπρο, με πλήθος εξωτερικών πόρων και παγκοσμίου εμβέλειας εταιρείες να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της και στην τοπική οικονομία, να μην μπορούν να υλοποιήσουν ένα πρότζεκτ σταδίου που θα αφορά και θα έχει τεράστιο και καθοριστικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων της πόλης.

Καθώς ένα γήπεδο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, ο κόσμος επιλέγει το γήπεδο για να ξεγνοιάσει το Σαββατοκυρίακο και να πάει από εβδομάδας στις δουλειές του με όμορφες εικόνες, ενώ θα υπάρχει και ένα αθλητικό σημείο αναφοράς στην πόλη. Επαναλαμβάνω σε μια πόλη που διαθέτει ποδηλατόδρομους, φιλοξενεί διεθνούς φήμης μαραθωνίους και έχει άριστη σχέση με το υγρό στοιχείο. Είναι ανεπίτρεπτο να μην διαθέτει ένα στολίδι για τον βασιλιά των σπορ της χώρας μας. Το γεγονός όμως που προκαλεί γέλιο στην όλη υπόθεση είναι πως ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα, που εξαγγέλθηκε πανηγυρικά με τυμπανοκρουσίες και επευφημίες, έμεινε στον πάγο, ένεκα της ύπαρξης μπάζων στο υπέδαφος που εμποδίζουν την άμεση εκμετάλλευση του χώρου. Ας μας εξηγήσει κάποιος, αν αυτό αποτελεί δικαιολογία για ένα έργο που προϋποθέτει σοβαρή και ενδελεχή μελέτη.

Καταληκτικά, αυτό δεν είναι επίκριση προς τις προθέσεις των ανθρώπων του κυπριακού οργανισμού αθλητισμού, οι οποίες ενδεχομένως να είναι απόλυτα ειλικρινής και αγνές. Είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να ηχήσει στα αυτιά όσον καυχιούνται ότι γίνονται «χαλί να τους πατήσουν» προς τέρψιν και ανάπτυξη του ποδοσφαίρου της πατρίδας μας. Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να αποδείξουν στην πράξη την ανιδιοτέλεια τους και την πηγαία ανάγκη τους για προσφορά, αφού στην Κύπρο οι ιδιοτελείς προθέσεις για εμπλοκή στα δρώμενα του ποδοσφαίρου αποτελούν τη μερίδα του λέοντος.