Tηλεδιάσκεψη της UEFA με όλες τις ομοσπονδίες – Απόφαση για διοργανώσεις και Euro

Κανονικά θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις για τη φάση των 16 του Europa League, μεταξύ των οποίων είναι και το Ολυμπιακός – Γουλβς, το βράδυ της Πέμπτης (12/03), καθώς η UEFA ανακοίνωσε πως την Τρίτη (17/03) θα υπάρξει μία ευρεία τηλεδιάσκεψη με θέμα συζήτησης το μέλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και το Euro 2020, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Παρά τα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ περί αναβολής των αναμετρήσεων και διακοπής των διοργανώσεων, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε κάποια ενέργεια άμεσα.

“Στο φως των ραγδαίων εξελίξεων με τη διάδοση του κορωνοϊού σε όλη την Ευρώπη και με βάση την ανάλυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, η UEFA προσκαλεί τα μέλη και τους εκπροσώπους των 55 μελών των Ομοσπονδιών, μαζί με τα συμβούλια των Ευρωπαϊκών Συλλόγων, των Ευρωπαϊκών Λιγκών, αλλά και των εκπροσώπων της FIFpro, να συμμετέχουν σε μία ευρεία τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 17 Μαρτίου προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στη συζήτηση θα συμπεριληφθούν όλα τα πρωταθλήματα κι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Euro 2020″, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της UEFA:

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020