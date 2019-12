Τέσσερις νεαροί της Λίβερπουλ παίζουν στο Λιγκ Καπ και πηγαίνουν Κατάρ!

Η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει προγραμματίσει για τέσσερις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ν’ αγωνιστούν τόσο απέναντι στην Άστον Βίλα στο Λιγκ Καπ, όσο και ν’ απαρτίσουν μέλη της αποστολής της ομάδας στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων!

Σύμφωνα με την «standard.co.uk», οι Χάρβεϊ Έλιοτ, Ριάν Μπρούστερ, Κέρτις Τζόουνς και Νέκο Γουίλιαμς, συμπεριλαμβάνονται μεν στην αποστολή που ανακοίνωσαν οι «κόκκινοι» για το ταξίδι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, θα αγωνιστούν και στα προημιτελικά του Carabao Cup!

Οι προαναφερθέντες νεαροί ποδοσφαιριστές θα τεθούν στη διάθεση του Νιλ Κρίτσλεϊ που ως κόουτς του τμήματος U-23 θα παρατάξει ό,τι υλικό θα έχει στα χέρια του απέναντι στην Άστον Βίλα για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ τη 17η Δεκεμβρίου.

Αμέσως μετά, θα ταξιδέψουν με ειδικά προγραμματισμένη πτήση για το Κατάρ, εκεί όπου η Λίβερπουλ θα αγωνιστεί στις 18 του μηνός το πρώτο της παιχνίδι και οι Έλιοτ, Μπρούστερ, Τζόουνς και Γουίλιαμς θα συμπεριληφθούν στην αποστολή!

Αναλυτικά η αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Άλισον, Φαν Ντάικ, Βαϊνάλντουμ, Λόβρεν, Μίλνερ, Κεϊτά, Φιρμίνο, Μανέ, Σαλάχ, Γκόμες, Αντριάν, Χέντερσον, Τσάμπερλεϊν, Λαλάνα, Λόνεργκαν, Σακίρι, Μπρούστερ, Ρόμπερτσον, Οριγκί, Τζόουνς, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Έλιοτ, Γουίλιαμς

Our confirmed 23-man squad for the forthcoming FIFA Club World Cup… #ClubWC https://t.co/l9mhETxbDA

— Liverpool FC (@LFC) December 5, 2019