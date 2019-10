Ξεκίνησε με «περίπατο» στη Βασιλεία ο Φέντερερ

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Βασιλείας ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός θρύλος επικράτησε με 6-2, 6-1 του Πίτερ Γκόχοβτσικ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο τουρνουά της πατρίδας του. Αυτή ήταν η 1500ή αναμέτρηση για τον Φεντ που καθάρισε σε 52 λεπτά αγώνα.

Ο κάτοχος 20 Grand Slam τίτλων σημείωσε 12 άσους. Κέρδισε τους 27 από τους 33 πόντους στα πρώτα του σερβίς και αξιοποίησε τα 5 από τα 10 break point που δημιούργησε. Αυτή ήταν η 21η διαδοχική νίκη του Ελβετού. Έχει αναδειχθεί πρωταθλητής 9 φορές, με τους 4 τελευταίους τίτλους του να είναι συνεχόμενοι, το 2014, το 2015, το 2017 και το 2018. Το 2016 δεν είχε αγωνιστεί.

Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Βασιλείας ο Φέντερερ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ράντου Άλμποτ – Ντούσαν Λάγιοβιτς.

53 minutes later… 💨@rogerfederer kicks off his quest for a 10th Basel title in style, cruising past Gojowczyk 6-2 6-1 pic.twitter.com/HPWkGhCl0T

— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2019