Το πρώτο 6-0 στην ιστορία των αγώνων Ναδάλ-Τζόκοβιτς! (video)

Το ζευγάρι ανάμεσα σε Ράφαελ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς είναι το Νο1 όσον αφορά τη συχνότητα των αγώνων του στην ιστορία του τένις, καθώς σήμερα, στον τελικό του Masters της Ρώμης, συναντώνται για 54η φορά.

Ποτέ στις προηγούμενες 53 αναμετρήσεις τους κάποιος από τους δύο δεν κατάφερε να κερδίσει σετ με 6-0, κάτι που συνέβη όμως σήμερα!

Ο Ναδάλ, μετά την πρόκριση επί του Τσιτσιπά, μπήκε… φορτσάτος στον τελικό και κατάφερε με τρία break και κρατώντας τα τρία δικά του σερβίς, να επικρατήσει με 6-0 του Σέρβου Νο1 της ATP!

Για να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από τον «Νόλε»…

For the first time in the history of Djokovic v Nadal, we have a BAGEL.

Nadal takes the opener, 6-0. 😲#ibi19 pic.twitter.com/wPtQGTZFDs

— Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2019