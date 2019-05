Θριαμβεύτρια στη Ρώμη η Πλίσκοβα (video)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Καρολίνα Πλίσκοβα κατέκτησε το τρόπαιο στο Open της Ρώμης.

Η Τσέχα τενίστρια, νο7 στον κόσμο, νίκησε στον τελικό με 6-3, 6-4, την 28χρονη Βρετανίδα Τζοάνα Κόντα, νο42, η οποία μέσα σε 15 ημέρες έχασε δύο τελικούς, καθώς είχε ηττηθεί και στο Ραμπάτ από τη Μαρία Σάκκαρη.

Αυτός είναι ο δεύτερος φετινός τίτλος και 13ος συνολικά στην καριέρα της άλλοτε κορυφαίας του κόσμου Πλίσκοβα, η οποία στα ημιτελικά απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Πλέον θα ανέβει στο νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

.@KaPliskova is your @InteBNLdItalia champion! She gets title No. 1️⃣3️⃣ with a 6-3, 6-4 win over Konta 🇮🇹 pic.twitter.com/irRXpQvDLp — WTA (@WTA) May 19, 2019

Karolína Plíšková takes the biggest clay court title of her career at the Internazionali BNL d’Italia! She’s the first Czech player to win in Rome since 1978–> https://t.co/S9zIJYk7BO pic.twitter.com/JkvaXaK1Iy — WTA (@WTA) May 19, 2019

“This is my second biggest final. This is a big moment for me.”@JohannaKonta speaks after reaching the @InteBNLdItalia final 💪 pic.twitter.com/fo2vQkds6B — WTA (@WTA) May 19, 2019

“Am I too fast for you?” 😂 @InteBNLdItalia champion @KaPliskova gives her first thoughts following her victory in Rome! pic.twitter.com/ZP9hUynUGG — WTA (@WTA) May 19, 2019

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ