Συγχαρητήρια ΑΠΟΕΛ σε Τσιτσιπά: «Ιησούς Χριστός του Τένις;»

Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά για την κατάκτηση του ATP Finals έστειλε ο ΑΠΟΕΛ λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Ελλαδίτη με τον Ντόμινικ Τιμ.

Έγραψε ιστορία ο Τσιτσιπάς, θριαμβευτής στο ATP Finals!

Οι γαλαζοκίτρινοι παρουσιάζοντας σε μια φωτογραφία τον Τσιτσιπά με… «φωτοστέφανο» τον χαρακτηρίζουν με… Ιησού Χριστό του Τένις και τονίζουν πως όλο το μέλλον είναι μπροστά του.

«Ιησούς Χριστός του τένις; Διερωτάστε γιατί; Συγχαρητήρια Στέφανε Τσιτσιπά για τον πρώτο μεγάλο τίτλο στην καριέρα σου. Το μέλλον είναι μπροστά σου».

“Jesus Christ” of tennis? Wonder why? Congrats @StefTsitsipas Συγχαρητήρια για τον πρώτο μεγάλο τίτλο στην καριέρα σου. Το μέλλον είναι μπροστά σου 🔷🔶👊💪🥇 pic.twitter.com/5IYXifGG7K

