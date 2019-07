Στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά η τρομερή Χάλεπ!

Η εκπληκτική Σιμόνα Χάλεπ νίκησε σε straight sets την Ελίνα Σβιτολίνα και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της στον τελικό του Wimbledon!

Kάνοντας μεγάλο παιχνίδι από την baseline, η 27χρονη Ρουμάνα, Νο.7 στον κόσμο, επικράτησε με 6-1, 6-3 της 24χρονης Ουκρανής (Νο.8) και πέρασε στον πέμπτο major τελικό της.

Εκεί θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Μπάρμπορα Στρίτσοβα και της Σερένα Γουίλιαμς, αλλά αν αγωνιστεί και το Σάββατο στο ίδιο επίπεδο είναι το φαβορί, όποια και αν είναι η αντίπαλός της. Ακόμα και αν είναι η Σερένα των 23 Grand Slam τίτλων!

Μετά από δύο μακράς διάρκειας πρώτα γκέιμ, τα οποία κέρδισε η Χάλεπ και ένα service game-αστραπή της Ρουμάνας, που πήγε στη Σβιτολίνα, η Σιμόνα κυριάρχησε στο πρώτο σετ του ημιτελικού και έφτασε στην κατάκτησή του χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ.

Το δεύτερο σετ ήταν κλειστό μέχρι το 3-3, αλλά στη συνέχεια η Χάλεπ έβαλε το πόδι στο γκάζι και καθάρισε άνετα την πρόκριση σε μόλις 73 λεπτά!

Είναι χαρακτηριστικό ότι κέρδισε 25 από τα 32 ράλι άνω των εννέα πόντων!

Συνολικά σημείωσε 26 winners και είχε 16 αβίαστα λάθη, ενώ η Σβιτολίνα είχε αντίστοιχα 10 και 16. Τουλάχιστον η Ουκρανή φεύγει από το Λονδίνο έχοντας παίξει για πρώτη φορά σε ημιτελικά Grand Slam.

Εκτός των άλλων, με την πρόκρισή της στον τελικό η Σιμόνα θα ανεβεί στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης και αν πάρει τον τίτλο θα αρχίσει να «βλέπει» ξανά την κορυφή.

Έγραψε, μάλιστα, ιστορία για τη χώρα της, καθώς είναι η πρώτη τενίστρια από τη Ρουμανία που φτάνει στον τελικό του Wimbledon.

Το χορτάρι δεν ήταν ποτέ η αγαπημένη της επιφάνεια, ωστόσο έχει αρχίσει να κινείται εξαιρετικά και είναι πολύ πιθανό να πανηγυρίσει μεθαύριο τον δεύτερο Grand Slam τίτλο της.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλός της…

