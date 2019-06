Στον τελικό του Χάλε για 13η φορά ο Φέντερερ (video)

Χάνοντας μόνο πέντε πόντους στο σερβίς του, ο Ρότζερ Φέντερερ ξεπέρασε χαλαρά το εμπόδιο του Πιέρ Ουγκ Ερμπέρ στα ημιτελικά του Noventi Open και θα διεκδικήσει αύριο τον δέκατο τίτλο του στο Χάλε.

Ο Ελβετός θρύλος πήρε τη νίκη επί του 28χρονου Γάλλου (Νο.43) με 6-3, 6-3 σε μόλις 62 λεπτά και θα παίξει για 13η φορά στον τελικό της γερμανικής διοργάνωσης.

Εκεί θα βρει τον Βέλγο Νταβίντ Γκοφέν, Νο.22 στον κόσμο, που έβαλε φρένο στον φορμαρισμένο Ματέο Μπερετίνι, επικρατώντας με 7-6(4), 6-3. Ο Ιταλός είχε πάρει τον τίτλο στη Στουτγκάρδη και μετρούσε οκτώ σερί νίκες στο tour.

Ο Γκοφέν έχει μία νίκη σε οκτώ αναμετρήσεις με τον Φεντ, που σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί για κατάκτηση του τίτλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκοφέν νίκησε τον Φέντερερ το 2017 στην τετράδα του ATP Finals και από τότε δεν είχε ξαναπαίξει σε τελικό.

Σε ό,τι αφορά το ματς με τον Ερμπέρ, ο Φέντερερ είχε το εκπληκτικό 12/13 πίσω από το δεύτερο σερβίς του και εννοείται ότι δεν κινδύνευσε ποτέ όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του.

Ο 37χρονος τενίστας τρέχει πλέον ρεκόρ 31-4 τη φετινή σεζόν, έχοντας κερδίσει δύο τίτλους.

Αν φύγει για δέκατη φορά νικητής από το Χάλε, θα είναι το πιο πετυχημένο τουρνουά της καριέρας του, καθώς έχει κατακτήσει εννέα τίτλους και στο Ντουμπάι.

Το βέβαιο είναι πως αν τα καταφέρει, θα πάει με… φόρα στο αγαπημένο του Wimbledon, όπου θα κυνηγήσει το ένατο τρόπαιό του…

Picture perfect with the lob 🖼 @rogerfederer #NoventiOpen pic.twitter.com/45B0GMbGZr

TOMORROW HE GOES FOR 10…@rogerfederer reaches a 13th final in Halle after defeating Herbert 6-3 6-3!#NoventiOpen pic.twitter.com/jSsnuDqObG

— Tennis TV (@TennisTV) June 22, 2019