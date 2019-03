Στον τελικό του Ακαπούλκο ο Κύργιος (video)

Στον πρώτο τελικό μετά από 14 μήνες θα βρεθεί ο Νικ Κύργιος.

Ο ιδιόρρυθμος Ελληνοαυστραλός τενίστας, στο όπεν στο Ακαπούλκο, αφού απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Ράφαελ Ναδάλ και τον Σταν Βαβρίνκα, νίκησε στον ημιτελικό με 7-5, 5-7, 7-6(7) τον Αμερικανό Τζον Άισνερ, νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, και προκρίθηκε στον τελικό.

Εκεί, ο 23χρονος Κύργιος, ο οποίος έχει πέσει πλέον στο νο 72, θα αντιμετωπίσει τον 21χρονο Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, νο 3 στον κόσμο, ο οποίος στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 7-6(0), 6-3 τον Βρετανό Κάμερον Νόρι, νο 64.

Can’t stop, won’t stop!

🤜💥🤛@NickKyrgios powers into his first final of 2019 with a 7-5 5-7 7-6(7) victory over John Isner in Acapulco. pic.twitter.com/R9Mk5eGkgl

— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2019