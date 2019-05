Στον τελικό της Μαδρίτης με επική νίκη επί του Ναδάλ ο Τσιτσιπάς! (videos)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με μυθική εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον μεγάλο Ράφαελ Ναδάλ και προκρίθηκε στον τελικό του Masters της Μαδρίτης, όπου την Κυριακή στις 19:30 θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο 20χρονος Ελλαδίτης επικράτησε με 2-1 σετ του Ισπανού «βασιλιά του χώματος» μέσα μάλιστα στην… έδρα του και θα διεκδικήσει τα πρώτο Masters της καριέρας του, κόντρα στον Σέρβο Νο1 του κόσμου!

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον αγώνα με 6-4, 2-6 και 6-3, ανεβαίνοντας στην 7η θέση (από την 9η) της παγκόσμιας κατάταξης και συνεχίζοντας την ανάβασή του προς την… κορυφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός Ελλαδίτης θα αγωνιστεί για 7η φορά σε τελικό (4η μέσα στο 2019) και 2η όσον αφορά τα Masters, διεκδικώντας τον τέταρτο του τίτλο, ενώ αν τα καταφέρει θα ανέβει στην 6η θέση της ATP!

Η αναμέτρηση με τον Ναδάλ διήρκησε 2 ώρες και 28 λεπτά, με τον Τσιτσιπά να αρχίζει με break και τον Ισπανό να τον μιμείται και να φτάνει στο 2-1. Οι δύο τενίστες πήραν από ακόμη ένα game και ο Ελλαδίτης παρότι έχανε με 40-0 κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 ενώ με δεύτερο break προηγήθηκε με 4-3. Ο Ναδάλ απάντησε σπάζοντας κι αυτός το σερβίς του αντιπάλου του όμως ο Τσιτσιπάς με δύο απανωτά games πήρε το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Ναδάλ προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει (1-1, 2-2) όμως ο Ισπανός κατάφερε με τέσσερα σερί games (δύο break) να πάρει το σετ με 6-2.

Στο τρίτο σετ και πάλι ο «βασιλιάς του χώματος» προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 με τον Στέφανο να ισοφαρίζει, παρότι αμφότεροι οι τενίστες είχαν από μία φορά διπλό break point. Ο Τσιτσιπάς στη συνέχεια κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Ισπανού και να προηγηθεί με 3-2, ακολούθως διατήρησε το δικό του κάνοντας το 4-2 και με νέο break έφτασε στο 5-2 και μια ανάσα από τη μεγάλη πρόκριση!

Ο Ναδάλ μείωσε σε 5-3 αλλά ο Ελλαδίτης έκανε ακόμη ένα break, κάνοντας το 6-3 και παίρνοντας το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό της Μαδρίτης!

